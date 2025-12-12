Разгром случился в матче экс-соперника «Кайрата» в Лиге Европы

А сразу после перерыва аргентинец вновь выступил ассистентом: передача на правый край — и Фергюсон оформляет дубль точным ударом в дальний угол — 0:3. «Селтик» мог вернуться в игру с пенальти, но Арне Энгельс, пробивая в левый угол, угодил в штангу. В середине второго тайма Энгельс всё же организовал момент для Келечи Ихеаначо, который забил в касание, но VAR отменил гол из-за офсайда. Чуть позже похожая судьба постигла и римлян: Леон Бэйли разыграл стенку с Манчини и закрутил мяч в дальний угол, однако и этот мяч не был засчитан — снова офсайд.