Разгром случился в матче экс-соперника «Кайрата» в Лиге Европы

Шотландский «Селтик» в матче шестого тура Лиги Европы уступил дома итальянской «Роме» со счетом 0:3, сообщают Vesti.kz. Уже на шестой минуте римляне вышли вперед: после подачи Матиаса Соуле с углового Киран Тирни проиграл борьбу Джанлуке Манчини, а защитник хозяев Лиам Скэйлс, пытаясь прервать атаку, срезал мяч в собственные ворота — 0:1.
Ближе к концовке первого тайма «Рома» удвоила преимущество. Соуле откатил мяч Зеки Челику, тот прострелил с правого фланга, и Эван Фергюсон хладнокровно отправил мяч в сетку — 0:2.
А сразу после перерыва аргентинец вновь выступил ассистентом: передача на правый край — и Фергюсон оформляет дубль точным ударом в дальний угол — 0:3. «Селтик» мог вернуться в игру с пенальти, но Арне Энгельс, пробивая в левый угол, угодил в штангу. В середине второго тайма Энгельс всё же организовал момент для Келечи Ихеаначо, который забил в касание, но VAR отменил гол из-за офсайда. Чуть позже похожая судьба постигла и римлян: Леон Бэйли разыграл стенку с Манчини и закрутил мяч в дальний угол, однако и этот мяч не был засчитан — снова офсайд.
По итогам тура «Рома» с 12 очками идет девятой, а «Селтик», набравший семь баллов, занимает 23-е место.
Напомним, «Селтик» соперничал с «Кайратом» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Алматинцы обыграли грозного оппонента в серии пенальти и вышли в основной этап турнира.