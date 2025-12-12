Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Празднование 70-летия Братска началось с молебна

Службу посетили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и мэр северной столицы региона Александр Дубровин.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 12 декабря. С благодарственного молебна (0+) началось празднование 70-летия Братска. Богослужение провели митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан и епископ Братский Константин.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, на молебне вместе с братчанами были губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Братска Александр Дубровин.

Напомним, торжественное собрание народных депутатов думы города Братска, посвященное 20-летию городской думы и 70-летию Братска, состоялось в северной столице. В нем приняли участие председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников, председатель комитета по бюджету, финансово-экономическому и налоговому законодательству Тимур Сагдеев, председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин, депутаты ЗС от территории Елена Крыжановская, Олег Попов и Эдуард Дёмин, а также мэр Братска Александр Дубровин, председатель думы Ольга Янькова, депутаты всех созывов и почетные жители города.

Традиционная встреча депутатов всех созывов проходит в период праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города Братска.