Празднование 70-летия Братска началось с молебна

Напомним, торжественное собрание народных депутатов думы города Братска, посвященное 20-летию городской думы и 70-летию Братска, состоялось в северной столице. В нем приняли участие председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников, председатель комитета по бюджету, финансово-экономическому и налоговому законодательству Тимур Сагдеев, председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин, депутаты ЗС от территории Елена Крыжановская, Олег Попов и Эдуард Дёмин, а также мэр Братска Александр Дубровин, председатель думы Ольга Янькова, депутаты всех созывов и почетные жители города.