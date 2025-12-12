Празднование 70-летия Братска началось с молебна

IrkutskMedia, 12 декабря. С благодарственного молебна (0+) началось празднование 70-летия Братска. Богослужение провели митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан и епископ Братский Константин.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, на молебне вместе с братчанами были губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Братска Александр Дубровин.
Напомним, торжественное собрание народных депутатов думы города Братска, посвященное 20-летию городской думы и 70-летию Братска, состоялось в северной столице. В нем приняли участие председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников, председатель комитета по бюджету, финансово-экономическому и налоговому законодательству Тимур Сагдеев, председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин, депутаты ЗС от территории Елена Крыжановская, Олег Попов и Эдуард Дёмин, а также мэр Братска Александр Дубровин, председатель думы Ольга Янькова, депутаты всех созывов и почетные жители города.
Традиционная встреча депутатов всех созывов проходит в период праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города Братска.