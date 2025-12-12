Мэр Черемхова стал Заслуженным работником местного самоуправления РФ

Мэр Черемхова Вадим Семенов стал Заслуженным работником местного самоуправления Российской Федерации. Об этом рассказывает Байкал24 со ссылкой на сообщение губернатора Приангарья. Вадим Семенов по образованию учитель истории, кандидат исторических наук. Работал в городской школе № 15.
— В 2006 году он впервые был избран главой города. В этом году он занял этот пост уже в пятый раз, — уточнил Игорь Кобзев.
Мэр Черемхова был награжден несколькими государственными наградами, среди которых медаль «За вклад в развитие местного самоуправления» и благодарственное письмо президента страны.
