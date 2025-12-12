Штрафы за покупку алкоголя детям могут вырасти в 10 раз

Согласно законопроекту, штраф для обычных граждан предлагается повысить с 1,5−3 тысяч до 15−30 тысяч рублей, а для родителей — с 4−5 тысяч до 40−50 тысяч рублей. Инициативу готовят депутаты от ЛДПР.