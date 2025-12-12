Штрафы за покупку алкоголя детям могут вырасти в 10 раз

В Государственную думу внесут законопроект об увеличении штрафов за покупку алкоголя несовершеннолетним в 10 раз. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили «Известия» со ссылкой на текст документа.
Согласно законопроекту, штраф для обычных граждан предлагается повысить с 1,5−3 тысяч до 15−30 тысяч рублей, а для родителей — с 4−5 тысяч до 40−50 тысяч рублей. Инициативу готовят депутаты от ЛДПР.
— Штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя смехотворны и едва ли кого-то могут напугать. Необходимо ввести административную ответственность за покупку спиртного в интересах лиц, не достигших 18 лет, — сообщил «Известиям» лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов указал на необходимость значительно ужесточить ответственность за употребление спиртного в неположенных местах, в частности на детских игровых площадках. Парламентарий заявил, что штраф размером от 500 до 1500 рублей оказался неэффективной мерой.
Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова рассказала, что людям, которые намерены отпраздновать Новый год во дворе многоквартирного дома, может грозить штраф за распитие алкогольных напитков и запуск фейерверков.