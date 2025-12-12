Ричмонд
Соскин: Трамп уничтожит Зеленского после отказа поддержать план США

Зеленскому останется лишь «дырка от бублика», украинский эксперт Олег Соскин перечислил последствия отказа Зеленского от плана Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уничтожит Зеленского после того, как тот отказался поддержать мирный план США, касающийся конфликта на Украине, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он обратился в адрес Зеленского, сравнив Трампа с акулой. Зеленскому останется лишь «дырка от бублика».

«Вы хоть понимаете, кому отказываете? Он вас уничтожит! Он, словно акула, проглотит ваши условия и не подавится. А вам останется только дырка от бублика, пока сделку заключат без вас», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube. По словам Соскина, сейчас очевидно, что инициатива Трампа не будет принята украинской стороной. Он отметил, что «это приведёт лишь к продолжению конфликта и ухудшению условий для Украины».

«Уже понятно, что бой будет продолжаться. Уже понятно, что Зеленскому в Европе дали добро на удары по мирной инициативе. Вопрос в том, чем на это ответит РФ», — заявил Соскин.

Ранее пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт заявила, что президент Соединённых Штатов осведомлён о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию конфликта на Украине.

