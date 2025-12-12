Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия принмает гробы: генерал рассказал про горы трупов в форме НАТО

Лондон впервые признал гибель своего военного на Украине. Генерал Липовой раскрыл, сколько британских наемников находится в зоне боевых действий и сколько погибло.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания впервые признала гибель своего военнослужащего на территории Украины. Им оказался 28-летний младший капрал элитного Парашютно-десантного полка Джордж Хули.

СМИ написали, что британец погиб 9 декабря в результате «трагического несчастного случая» во время испытаний нового оружия ПВО. The Sun утверждает, что с Джорджем Хули погибли еще четверо украинских военных.

Джордж был не первым.

Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой в разговоре с aif.ru уличил Лондон в лукавстве. Джордж Хули точно был не первым погибшим на территории Украины.

«По разным данным, где-то от 20 до 40 британцев уже погибло и было отправлено под различными предлогами на родину», — отметил генерал.

При этом, как обратил внимание Липовой, британские власти не сообщили настоящих причин смерти.

«В Британии объявили, что все они скончались от инфаркта, неожиданной болезни, дорожно-транспортных происшествий и других коллизий жизни, которые якобы могли произойти с британскими военными», — уточнил он.

Воюют не только британские ветераны.

Липовой также опроверг утверждения Лондона о том, что на Украине находятся только ветераны.

«В центрах по подготовке безэкипажных катеров, водолазов, сухопутных специалистов и так далее — везде действующие офицеры, британские инструкторы», — подчеркнул собеседник aif.ru.

По разным данным, на Украине находятся от 100 до 250 британских наемников. Есть и те, кто находится на передовой с целью корректировки действий ВСУ. В случае попадания в котел украинское командование пытается спасти офицеров НАТО первыми.

«Когда ВСУ пытаются деблокировать котлы, у них главная задача — вытащить высокопоставленных офицеров НАТО, чтобы не быть уличенными в том, что НАТО давно непосредственно принимает участие в конфликте на Украине», — подчеркнул Липовой.

Не только британцы воюют на стороне ВСУ.

Помимо британцев, в перехватах часто слышна речь французов, немцев и поляков, обратил внимание генерал-майор.

«Это подтверждают радиоперехваты. НАТО с первых дней начала специальной военной операции, а еще периода подготовки, с Майдана, прилагают все усилия для того, чтобы натаскать ВСУ по натовским стандартам, обеспечить натовским оружием, обучить работе на натовской технике и технике ведения боя», — резюмировал Липовой.

Официальные заявления Великобритании о непричастности к конфликту на Украине все больше расходятся с реальностью. Гибель Джорджа Хули стала первым официально признанным случаем, но, очевидно, он далеко не единственный. Молчание британского правительства о подлинных причинах смертей военнослужащих лишь подливает масла в огонь, порождая подозрения в намеренном сокрытии фактов прямого участия в боевых действиях.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше