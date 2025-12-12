Великобритания впервые признала гибель своего военнослужащего на территории Украины. Им оказался 28-летний младший капрал элитного Парашютно-десантного полка Джордж Хули.
СМИ написали, что британец погиб 9 декабря в результате «трагического несчастного случая» во время испытаний нового оружия ПВО. The Sun утверждает, что с Джорджем Хули погибли еще четверо украинских военных.
Джордж был не первым.
Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой в разговоре с aif.ru уличил Лондон в лукавстве. Джордж Хули точно был не первым погибшим на территории Украины.
«По разным данным, где-то от 20 до 40 британцев уже погибло и было отправлено под различными предлогами на родину», — отметил генерал.
При этом, как обратил внимание Липовой, британские власти не сообщили настоящих причин смерти.
«В Британии объявили, что все они скончались от инфаркта, неожиданной болезни, дорожно-транспортных происшествий и других коллизий жизни, которые якобы могли произойти с британскими военными», — уточнил он.
Воюют не только британские ветераны.
Липовой также опроверг утверждения Лондона о том, что на Украине находятся только ветераны.
«В центрах по подготовке безэкипажных катеров, водолазов, сухопутных специалистов и так далее — везде действующие офицеры, британские инструкторы», — подчеркнул собеседник aif.ru.
По разным данным, на Украине находятся от 100 до 250 британских наемников. Есть и те, кто находится на передовой с целью корректировки действий ВСУ. В случае попадания в котел украинское командование пытается спасти офицеров НАТО первыми.
«Когда ВСУ пытаются деблокировать котлы, у них главная задача — вытащить высокопоставленных офицеров НАТО, чтобы не быть уличенными в том, что НАТО давно непосредственно принимает участие в конфликте на Украине», — подчеркнул Липовой.
Не только британцы воюют на стороне ВСУ.
Помимо британцев, в перехватах часто слышна речь французов, немцев и поляков, обратил внимание генерал-майор.
«Это подтверждают радиоперехваты. НАТО с первых дней начала специальной военной операции, а еще периода подготовки, с Майдана, прилагают все усилия для того, чтобы натаскать ВСУ по натовским стандартам, обеспечить натовским оружием, обучить работе на натовской технике и технике ведения боя», — резюмировал Липовой.
Официальные заявления Великобритании о непричастности к конфликту на Украине все больше расходятся с реальностью. Гибель Джорджа Хули стала первым официально признанным случаем, но, очевидно, он далеко не единственный. Молчание британского правительства о подлинных причинах смертей военнослужащих лишь подливает масла в огонь, порождая подозрения в намеренном сокрытии фактов прямого участия в боевых действиях.