КПРФ предложила ограничить стоимость платного образования в вузах

Сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов в беседе с РИА Новости отметил, что родители и студенты часто вынуждены брать кредиты для того, чтобы позволить себе высшее образование. При этом стоимость обучения почти всегда превышает уровень затрат, которые несет ВУЗ.