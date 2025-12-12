Ричмонд
КПРФ предложила ограничить стоимость платного образования в вузах

Зюганов предложил ограничить стоимость платного образования в вузах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым предложили ограничить стоимость образования в вузах на уровне не более 115% от нормативных затрат на обучение.

Обращение с соответствующим предложением парламентарии направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

«Просим рассмотреть возможность внесения изменений… направленных на ограничение стоимости платного образования на уровне, не превышающем 115% значения нормативных затрат на обучение», — написали парламентарии в обращении.

В документе также отмечается, что в настоящее время в зависимости от образовательной организации стоимость платного образования может составлять от 114% до 250% значения нормативных затрат на обучение.

«Столь значительное расхождение стоимости платного образования вызывает множество вопросов, а также ставит абитуриентов в неравное положение», — подчеркивается в обращении.

Сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов в беседе с РИА Новости отметил, что родители и студенты часто вынуждены брать кредиты для того, чтобы позволить себе высшее образование. При этом стоимость обучения почти всегда превышает уровень затрат, которые несет ВУЗ.

«Наша задача — сделать образование доступным и вернуть нашим детям право получать знание. Только вырастив грамотное и образованное поколение, мы снова сделаем нашу страну великой и вернем лидерство во всех сферах без исключения», — сказал Гибатдинов.

