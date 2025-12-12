Рафаэль Рише прокомментировал свой переход в омский «Авангард»

В четверг, 11 декабря 2025 года, омский хоккейный клуб «Авангард» объявил, что тренерский штат «ястребов» пополнил канадский специалист Рафаэль Рише, незадолго до этого покинувший челябинский «Трактор». Прибывший в Омск Рише отметил привлекательность работы в омском клубе, а также отметил, что хорошо знаком с Луи Робитайлом, но не предупреждал его о своем приезде.
«Сама организация, сам клуб, это высококлассный клуб, и возможность поработать здесь, конечно же, она очень привлекательная. Ну и плюс, здесь работают Ги Буше, Дейв Барр. И я знаком с Луи Робитайлом, который является главным тренером команды ВХЛ. Мы три года работали вместе. То есть, мы общались, мы на другие, разные темы говорили, но именно о том, что я перехожу в Омск, я ему не стал сообщать», — сказал Рафаэль Рише.
По данным из открытых источников, ранее Рише в качестве нападающего играл в юниорских канадских лигах, а с сезона-2015/16 стал работать тренером. Челябинский «Трактор» стал первым клубом КХЛ в карьере Рише.
В марте 2025 года, когда главный тренер «Трактора» Бенуа Гру не смог выйти на матч с «Авангардом» в Омске, на тот момент 30-летний Рише исполнял его обязанности, что сделало его самым молодым тренером в истории КХЛ, руководившим командой во время матча.