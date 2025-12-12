«Куда я с 7-ю детьми пойду?»: 150 семей из Тараза исчезли из очереди на получение жилья

Как сообщает телеканал, 150 семей из числа многодетных и малообеспеченных в Таразе боятся остаться без жилья. Люди, которые по 10 лет стояли в очереди, в одночасье исчезли из списка. Все они живут в четырех домах по соседству и боятся остаться без крыши над головой.
«Несколько дней назад мы случайно заметили, что нас вычеркнули из очереди на жилье. Стали проверять — оказалось, что все 150 семей в одну минуту, в одно время, просто вычеркнули. Пошли узнавать. Оказалось, потому что мы имеем арендное жилье. Но арендное жилье у нас тоже временное: нам его дало государство, пока не появится постоянное», — рассказала местная жительница Балхия Байтулеева.
Эти четыре дома еще шесть лет назад построили специально для очередников из числа многодетных, малообеспеченных, сирот и людей с инвалидностью. Жилье без права выкупа и в аренду, которая продлевается в декабре каждого года. Сейчас женщины переживают, что уже завтра их попросят выселиться. Ведь теперь они официально не считаются нуждающимися.
«О том, что меня сняли с очереди, я узнала, когда пошла в больницу. Мне скоро рожать седьмого ребенка. Я была просто в шоке. Мне куда детей теперь деть, куда я с семью детьми пойду?» В ЖКХ продлевать отказываются, отправляют в Отбасы банк. А там говорят, что мы не в реестре. Я не знаю, что буду делать", — вопрошает многодетная мать Аягоз Баетова.
По словам специалистов, такой поворот произошел после того, как в силу вступили поправки в Закон «О жилищных отношениях». Теперь ведение очередности и распределение квадратных метров переданы в «Отбасы банк», где предлагают снова записываться в очередь на аренду или ипотеку.
Люди пошли за помощью к властям. Но те говорят: закон есть закон, и с ним не поспоришь. «Есть теперь два вида постановки в очередь на жилье. Первый — на арендное, второй — на ипотечное. Все зависит от порога достатка в семье. Малообеспеченным, многодетным предлагается арендное жилье. Тем, кто подходит по доходам под ипотеку, процент рассчитывается по четырем категориям. При этом есть сертификаты и субсидирование на покупку жилья до 50 процентов», — объяснил главный специалист отдела жилищных отношений акимата Тараза Нурбек Мулдагазы.
Сейчас чиновники уверяют: людей выгонять из арендного жилья никто не собирается. По крайней мере, Новый год они точно отпразднуют в уже обжитых ими домах. Однако, как дела будут обстоять дальше, сказать пока никто не берется.