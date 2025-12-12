«Куда я с 7-ю детьми пойду?»: 150 семей из Тараза исчезли из очереди на получение жилья

Люди пошли за помощью к властям. Но те говорят: закон есть закон, и с ним не поспоришь. «Есть теперь два вида постановки в очередь на жилье. Первый — на арендное, второй — на ипотечное. Все зависит от порога достатка в семье. Малообеспеченным, многодетным предлагается арендное жилье. Тем, кто подходит по доходам под ипотеку, процент рассчитывается по четырем категориям. При этом есть сертификаты и субсидирование на покупку жилья до 50 процентов», — объяснил главный специалист отдела жилищных отношений акимата Тараза Нурбек Мулдагазы.