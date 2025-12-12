Ричмонд
Временный запрет на ввоз куриных яиц ввели в Казахстане

И.о. министра сельского хозяйства подписал приказ от 5 декабря 2025 года «О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ввести запрет сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих на территорию РК всеми видами транспорта из третьих стран и из стран ЕАЭС, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию РК, а также их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию РК, -говорится в документе.

Целью введения данной меры является поддержка отечественных товаропроизводителей, пояснили в министерстве.

Приказ введен в действие с 11 декабря 2025 года.

Мы сообщали, что в апреле текущего года в Казахстане уже вводился полугодовой запрет на ввоз яиц.