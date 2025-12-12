Ричмонд
Пермские приставы проверяют автомобили на парковках торговых центров

Машины должников эвакуируют.

Источник: Аргументы и факты

Приставы проверяют автомобили на парковках пермских торговых центров, сообщает MK.RU.

Сотрудники ФССП проверили транспорт возле ТРЦ «Планета». С помощью приложения «Мобильный розыск» они получили информацию о более 200 владельцев машин. У троих из них оказался непогашенный долг.

У собственника автомобиля, который задолжал более 400 тысяч рублей, транспортное средство изъяли. Против другого владельца исполнительное производство приостановлено в связи с участием в СВО. Ещё один мужчина оказался должен 26 тысяч рублей, его вызвали к приставу.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что приставы опечатали квеструм, в котором ранее нашли проблемы с документацией и пожарной безопасностью. Детское развлекательное заведение закрыли.