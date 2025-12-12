Иркутян предупредили о подорожании стоимости проезда на четырех маршрутах

В Иркутске еще на четырех маршрутах поднимут стоимость проезда. Перевозчики направили уведомление об этом в администрацию.
Так, с 25 декабря вырастет стоимость проезда на маршруте № 2 (Центральный рынок — 6-й поселок ГЭС). В дневное время стоимость проезда составит 50 рублей, а после 20 часов вечера — 55 рублей.
До 50 рублей повысят стоимость проезда на маршрутах № 16 (Железнодорожный вокзал — Солнечный), № 16с (Солнечный — Центральный рынок) и № 27 (Топкинский — Центральный рынок).
Ранее сообщалось о повышении стоимости проезда на других маршрутах.