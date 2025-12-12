Ричмонд
В Хабаровске началось строительство самой большой школы в крае

Она рассчитана на 2100 учащихся.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске по концессионному соглашению началось строительство самой большой школы в крае, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Она появится в районе Ореховой сопки, который активно развивается. Лицей «Звездный», который расположен там, уже сейчас существенно перегружен.

Будущая школа станет одним из самых крупных учебных образовательных учреждений в России и войдёт в ТОП-3 по стране. Она станет не только большой, школа рассчитана на 2100 мест, но и возведут ее по неординарному проекту.

Специалисты уже приступили к обследованию территории и проведению необходимых изысканий.

Общая площадь здания составит более 35 тысяч квадратных метров. В нем разместятся 84 учебных класса, 5 спортивных и актовых залов, а также бассейн.

Для учащихся будет оборудован универсальный кабинет цифровых технологий, где они смогут осваивать робототехнику, электронику, компьютерную графику, 3Д-моделирование и прототипирование. Рядом с учебным корпусом появится стадион.

Согласно паспорту объекта, школу должны сдать в конце 2027-го года.