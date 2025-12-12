Одеяло цесаревича: Директор Дома русского зарубежья рассказал о самом пронзительном экспонате

В экспозиции Дома русского зарубежья в Москве представлен фрагмент шерстяного одеяла, связанного дочерьми Николая II к дню рождения наследника престола Алексея. Как рассказал в интервью Life.ru директор учреждения Виктор Москвин, вещь была обнаружена в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, а затем передана родственникам царской семьи и их окружению.