Одеяло цесаревича: Директор Дома русского зарубежья рассказал о самом пронзительном экспонате

В экспозиции Дома русского зарубежья в Москве представлен фрагмент шерстяного одеяла, связанного дочерьми Николая II к дню рождения наследника престола Алексея. Как рассказал в интервью Life.ru директор учреждения Виктор Москвин, вещь была обнаружена в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, а затем передана родственникам царской семьи и их окружению.

Одеяло, которое девочки вязали брату с радостью, в итоге стало немым свидетелем гибели всей семьи.

Виктор Москвин.

директор Дома русского зарубежья.

Позднее часть одеяла оказалась у духовника великой княгини Ксении Александровны, а его наследники передали фрагменты в российские музеи и храмы. По словам Москвина, этот простой предмет вызывает у посетителей сильный эмоциональный отклик, напоминая о судьбе семьи Романовых.

Зачем потомки эмигрантов везут семейные реликвии в Москву, почему Россия ХХ века существовала «в двух изданиях» и какой урок гражданской войны нельзя повторить — читайте в большом интервью на Life.ru.

