Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, матчи и многое другое

Концерты, матчи и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Дед Мороз в планетарии (0+)
Планетарий подготовил специальную программу при участии настоящего Деда Мороза. Он расскажет гостям секреты о том, как у него получается доставлять подарки в каждый уголок страны всего за одну ночь. Зимний волшебник расскажет, как ориентироваться по звёздам в новогоднюю ночь, отличия звёзды от планеты и стоит ли бояться Чёрных дыр.
Мероприятие пройдет в большом планетарии школы № 19 13 декабря в 12.00.
Интерактивная песенная программа «Вечер с гармонью» (12+)
Любителям романсов и частушек подготовили фольклорную программу под живую музыку. Гости смогут не только насладиться любимыми песнями, но и исполнить их вместе с артистами. Завершится мероприятие танцевальной программой, где участники смогут познакомиться друг с другом поближе в кадрилях Иркутской области.
Мероприятие состоится в Ремесленном подворье 13 декабря в 18.00.
Спектакль «Горка» (16+)
Спектакль про ежедневный подвиг маленького человека по пьесе Алексея Житковского покажут на сцене театра. Воспитательница детского сада Настя пытается построить горку, организовать покупку подарков на Новый год, подготовить утренник, помочь оставленному родителями мальчику-мигранту, не потерять любовь любимого человека и не сойти с ума за 15 тысяч рублей в месяц. Она буквально загнана в угол обстоятельствами и своим начальством и уже почти растеряла весь свой энтузиазм, однако всё же старается всё успеть.
Спектакль состоится в Иркутском областном театре юного зрителя им. А. Вампилова 13 декабря в 18.00.
Концерт «Два короля инструментов: орган и рояль» (16+)
Исполнители — лауреаты международных конкурсов Я. Юденкова (орган), Р. Сорвина (фортепиано).В программе — произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф. Шопена, Ф. Листа, К. Дебюсси, М. Регера, Э. Грига, П. Чайковского, Г. Свиридова. На концерте публике представится возможность услышать как сольное звучание органа и рояля, так и произведения, соединяющие королей инструментов в самых неожиданных ансамблевых сочетаниях.
Мероприятие состоится в органном зале Иркутской областной филармонии 14 декабря в 17.00.
Выставка «Шелковье сибирское, багульнишное, да жаркое» (0+)
Персональная выставка народного мастера Светланы Ерёминой, которая представит коллекцию одежды русских старожилов Восточной Сибири.
Выставка можно посмотреть в выставочном отделе «Музейная студия» 14 декабря в 10.00.
Матч «ИрАэро» — «Ухта» (0+)
Встреча пройдет рамках турнира Бетсити Суперлига по футзалу. Матч состоится на стадионе «Труд» 14 декабря в 15.00.