Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, матчи и многое другое

Спектакль про ежедневный подвиг маленького человека по пьесе Алексея Житковского покажут на сцене театра. Воспитательница детского сада Настя пытается построить горку, организовать покупку подарков на Новый год, подготовить утренник, помочь оставленному родителями мальчику-мигранту, не потерять любовь любимого человека и не сойти с ума за 15 тысяч рублей в месяц. Она буквально загнана в угол обстоятельствами и своим начальством и уже почти растеряла весь свой энтузиазм, однако всё же старается всё успеть.