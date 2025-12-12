Железо не только в крови: каким принципам следуют современные металлисты

— Эти стереотипы уже часть фольклора. Они не столько описывают реальность, сколько создают визуальный миф, который и сам хеви-метал раз за разом использует. Конечно, этот образ существует, и он круто смотрится на сцене, в фотосессиях и на видео, но в реальности все проще. Эти стереотипы как декорации, их используют для красоты, но за ними живут самые обычные люди, — добавляет Михаил. — По факту хеви-метал сегодня гораздо шире. Человек может ходить на работу в офис с дресс-кодом, а на сцену выйти с гримом и в шипах — и это один и тот же человек. Образ — не обязательство, а средство выразительности.