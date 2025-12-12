Железо не только в крови: каким принципам следуют современные металлисты

12 декабря любители рока смогут отметить Международный день хэви-метала, учрежденный в 2012 году британским фанатом Айроном Мэтью Коллинзом. «Вечерняя Москва» пообщалась с музыкантами, чтобы узнать, как сегодня выглядят и живут настоящие металлисты.
Принято считать, что аудитория металлистов (на удивление) — одна из самых культурных. А вот сами исполнители на сцене могут и пошалить.
— Как правило, исполнители либо очень культурные, либо, наоборот, себя ни в чем не ограничивают. И мне это нравится больше всего… Ребята не стесняются. Иногда бывают злыми, иногда добрыми, но главное — на полную катушку, — рассказывает музыкант-металлист, звукорежиссер Никита Хан. — Хеви-метал — это энергия молодости. Безбашенной, потерянной, в которой тебя никто не понимает. И чтобы писать такую музыку, надо обладать этим молодежным складом характера. Из-за этого в тусовке постоянно возникают странные ситуации… Так, например, на одном из концертов мой знакомый барабанщик приковал к себе наручниками барабанщицу из другой группы — к обоюдному удовольствию. Наручники после концерта спиливали маленькой пилой по металлу… Ключи он оставил дома.
Правила индустрии.
Один из стереотипов, что есть в индустрии, — на музыке заработать невозможно. Никита Хан отмечает — это и правда непросто, но вполне реально. А еще многие думают, что с концертов фанаты рока возвращаются сильно «помятыми». Часто в кино на таких концертах показывают массовую толкучку, которая со стороны выглядит жутко.
— Ее цель в первую очередь выпустить энергию, а не выбить знакомым зубы (хотя случалось и такое). Но если человек вышел из круга, его не будут пытаться втащить обратно, это порицается, — рассказывает Хан. — Кроме того, плохое отношение к знакомым музыкантам мы тоже не приветствуем — тусовка достаточно плотная, и все должны друг за друга держаться, а не устраивать междоусобицу.
Стереотипы.
Когда человеку, который не слушает рок, говорят о металлисте, он сразу представляет грубого татуированного мужчину с длинной шевелюрой и раскрашенным лицом. Этот стереотип правдив, но… лишь частично, рассказывает «ВМ» клавишник и руководитель метал-группы «Огненный топор» Михаил Родин.
— Эти стереотипы уже часть фольклора. Они не столько описывают реальность, сколько создают визуальный миф, который и сам хеви-метал раз за разом использует. Конечно, этот образ существует, и он круто смотрится на сцене, в фотосессиях и на видео, но в реальности все проще. Эти стереотипы как декорации, их используют для красоты, но за ними живут самые обычные люди, — добавляет Михаил. — По факту хеви-метал сегодня гораздо шире. Человек может ходить на работу в офис с дресс-кодом, а на сцену выйти с гримом и в шипах — и это один и тот же человек. Образ — не обязательство, а средство выразительности.
Клавишник добавляет — когда-то косуха, клепки и берцы были способом сказать: «Я один из вас». Раньше это было важно — так «своего» было видно. Сейчас все перемешалось.
— Девочка на Патриках тоже может носить косуху из экокожи и тяжелую обувь, купленные на маркетплейсе, но металхэдом от этого не становится. Главный признак «своего» — это реакция на музыку. Неважно, в косухе ты или в худи, пришел в костюме-двойке из офиса или в футболке, которую испачкал мороженым твой ребенок, но если на первом же риффе у тебя загораются глаза, все, ты в теме. Сегодня «свой» определяется скоростью, с которой человек начинает качать головой, а не длиной его волос, — поделился Родин.
В ногу со временем.
Метал-группы пытаются привлечь слушателей по-разному, например, стилистикой. Коллектив, в котором играет Михаил, обращается к тематике викингов.
— Мы не клуб исторической реконструкции, но стараемся создать художественный мир, основанный на романтизированных образах северных героев. Ирония — это способ сделать этих древних архетипичных героев и их истории ближе к нам, — отметил Родин.
А еще помощниками музыкантов стали нейросети. В качестве эксперимента они добавили ИИ в треки.
— Мы увидели, что искусственный интеллект не заменяет музыкантов, а добавляет необычную грань. Реакции были разные. Ктото сказал: «Круто». Кто-то ворчал: «Хеви-метал должен быть сделан руками». Но, как правило, люди, которые приходят на наши концерты, откладывают в сторону свои противоречия и убеждения и наслаждаются музыкой, — заключил Родин.
СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ НА ЭКРАНЕ.
«Черный кофе». Эту группу принято считать первым метал-коллективом. Кстати, группа, созданная Дмитрием Варшавским, существует по сей день! В 1979 году Варшавский сформировал первый состав коллектива и написал песню «Страна» на стихи Андрея Вознесенского. Широкая известность к коллективу пришла в 1985—1986 годах, когда они начали работать сначала в Актюбинской, а затем и в Марийской филармонии. «Ария». Одна из самых известных рок-групп СССР, песни которой до сих пор популярны даже среди молодежи. Гитарист Владимир Холстинин остается бессменным участником коллектива. «Алиса». Коллектив был создан в 1983 году, и он до сих пор на сцене. Группа несколько раз появлялась на экране. Так, коллектив исполнил песню «Мое поколение» в картине «Йя-Хха». А еще лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев сыграл одну из ролей в фильме «Взломщик».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Константин Эзугбая, автор текстов и музыки в группе «Огненный топор»:
— Металлисты стараются следовать трем принципам. Уважение — к музыкантам на сцене, к другим фанатам в зале. Честность. В первую очередь — перед собой. И взаимовыручка. Это сообщество, где ты можешь найти поддержку, потому что все здесь свои. Это чувство локтя, которое особенно сильно чувствуется на концерте, когда ты упал, но тебя сразу поднял тот, кто рядом.