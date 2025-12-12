Всемирная организация здравоохранения раскрыла масштаб последствий COVID

Даже после спада пандемии коронавирус продолжает оставлять след. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 6% переболевших по всему миру до сих пор сталкиваются с долгосрочными последствиями инфекции.
Как сообщили в ВОЗ, речь идёт о так называемом постковидном синдроме. У шести из ста перенёсших COVID-19 сохраняются симптомы различной степени тяжести — от хронической усталости до нарушений памяти и так называемого «тумана в голове». Проблема остаётся серьёзной и требует системного изучения.
В организации подчеркнули, что продолжающиеся исследования не выявили связи между вакцинацией и когнитивными нарушениями. Потеря памяти и другие подобные симптомы, по оценке специалистов, связаны именно с перенесённой инфекцией. Вакцины, напротив, рассматриваются как средство предотвращения тяжёлых форм заболевания и его последствий.
В ВОЗ также отметили, что, несмотря на прохождение пика пандемии, коронавирус не исчез. Он продолжает распространяться и эволюционировать, представляя особую угрозу для людей из групп риска и по-прежнему приводя к тяжёлым заболеваниям и смертельным исходам.
На этом фоне организация представила новый стратегический план по противодействию коронавирусным угрозам. Документ охватывает COVID-19, MERS и потенциальные новые заболевания этого семейства. В ВОЗ подчёркивают, что это первый единый подход, который знаменует переход от экстренного реагирования к долгосрочному, устойчивому управлению рисками.
