Всемирная организация здравоохранения раскрыла масштаб последствий COVID

В организации подчеркнули, что продолжающиеся исследования не выявили связи между вакцинацией и когнитивными нарушениями. Потеря памяти и другие подобные симптомы, по оценке специалистов, связаны именно с перенесённой инфекцией. Вакцины, напротив, рассматриваются как средство предотвращения тяжёлых форм заболевания и его последствий.