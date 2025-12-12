Светская премьера новогодней комедии ТНТ «Невероятные приключения Шурика» прошла в Москве

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась закрытая светская премьера главной новогодней комедии канала ТНТ — фильма «Невероятные приключения Шурика». Мероприятие прошло с размахом: гостей встречала голубая ковровая дорожка, отсылающая к фирменному цвету картины и образу Форреста Гампа. Среди приглашённых был и журналист из Новосибирска.
На премьеру собрались десятки российских знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Ольгу Бузову, Гарика Мартиросяна, Сергея Светлакова, Михаила Галустяна, Ляйсан Утяшеву и Павла Волю.
Филипп Киркоров, появившийся в образе своего киногероя, заявил, что команда ТНТ отличается большой креативностью, и выразил радость, что канал не забывает о нём как о своём талисмане. Певица добавила, что особенно любит комедийные роли, где можно посмеяться над собой.
Ольга Бузова в свою очередь подчеркнула значимость обращения к классике, отметив, что такие ремейки помогают сохранять культурное наследие России и дарят зрителям прекрасное настроение.
Для гостей вечера были организованы тематические фотозоны, воссоздающие знаменитую лавочку из «Форреста Гампа» и маникюрный салон «Наваждение» из советской комедии.
Перед началом сеанса на сцену вышла вся съёмочная группа. Генеральный продюсер ТНТ Тина Канделаки выразила уверенность в том, что команде удалось создать шедевр, особенно после того, как к проекту присоединилась легендарная советская диктор Анна Шатилова. Продюсеры и режиссёры поблагодарили всех, кто работал над фильмом, заявив, что их главная цель — подарить зрителям праздничные эмоции.
Во время показа зрителей ждал неожиданный сюрприз: в кульминационный момент в зале посыпались стилизованные «денежные купюры» с изображением героя Гарика Мартиросяна — товарища Саахова, что вызвало восторг публики.
Фильм представляет собой яркий калейдоскоп отсылок к классике советского и мирового кино. Главные роли исполнили Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). В многочисленных эпизодических ролях также снялись Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев и другие популярные артисты.