Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали мирных жителей населенного пункта Торское в Донецкой народной республике, не давая им тушить пожар после удара дрона. Об этом рассказала беженка Ольга Мезенцева.
По словам женщины, украинские беспилотники (БПЛА) сбрасывали боеприпасы на людей, которые пытались потушить возгорание ведрами с водой.
— Было такое — мы собирались, чтобы потушить, а они (ВСУ — прим. «ВМ») кидали на нас, — сказала Мезенцева в беседе с РИА Новости.
Она добавила, что никто из жителей села в результате атаки не пострадал. Инцидент произошел в ходе обстрелов прифронтовой территории.
В ноябре украинский беспилотник атаковал мирного жителя, пытавшегося покинуть Купянск. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как мужчина стоит на дороге и крестится, а рядом с ним зависает дрон. Через несколько секунд беспилотник направляется прямо на человека и взрывается.
3 ноября ВСУ атаковали двух мирных жителей под Купянском — гражданские пытались эвакуироваться и дойти до солдат ВС РФ.