Солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«Командование ВСУ продолжает пытаться привлечь к обороне подразделения 72-й отдельной механизированной бригады, однако после поступления приказа на выдвижение в зону боевых действий большая часть подразделений исчезает в самовольное оставление части», — говорится в сообщении.
Военные РФ продолжают продвижение на харьковском направлении. В субботу стало известно, что за контратаку в Харьковской области 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ потерял свыше половины личного состава.
После этого солдаты 225-й отдельного штурмового полка провалили контратаку в лесу в Харьковской области и с потерями сбежали на исходные позиции.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали штурмовиков Вооружённых сил Украины, которые отказались сдаться в плен в районе населённого пункта Вильча в Харьковской области.