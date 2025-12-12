Суд отказал иркутским энергетикам в утверждении высоких тарифов на 2025−2028 годы

Также в суде был представлен анализ инвестиционной программы БЭК в Братске за 2021 — 2023 годы, который показал, что широкий перечень мероприятий, в том числе техническому перевооружению перенесены на более поздние периоды. Среди них: по тепловым сетям (например, техническое перевооружение магистральных сетей от электрокотельных «Гидростроитель» и «Энергетик», переносы на 2024−2029 годы), по котлам и оборудованию (замены экранов, транспортерных лент, модернизация СКУ ТП на паровых котлах, переносы на 2025−2031 годы), по экологическим и энергоэффективным проектам (замены ЦБУ и электрофильтров на котлоагрегатах, переносы на 2025−2030 годы). Всего 19 пунктов не исполнены в срок или перенесены.