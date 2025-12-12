Суд отказал иркутским энергетикам в утверждении высоких тарифов на 2025−2028 годы

IrkutskMedia, 12 декабря. Четвертый арбитражный апелляционный суд отказал энергетикам в апелляции по делу об утверждении тарифов в Братске, которые министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области признало высокими. Суть иска ООО «Байкальская энергетическая компания» (БЭК) заключалась в требовании признать незаконным отказ министерства утвердить инвестиционную программу компании по теплоснабжению Братска на 2025−2028 годы.
Как следует из материалов дела, БЭК направила проекты двух инвестиционных программ: одна из которых предусматривала финансирование из амортизации и прибыли, другая имела источник финансирование «прочие». Министерство отказало, ссылаясь на недоступность тарифов для потребителей (высокие платежи) и отсутствие конкретики во втором варианте. Служба по тарифам региона рассчитала, что включение расходов приведет к чрезмерному росту тарифов (до 32,1% в 2028 году для ЕТО в Братске), превышающему предельные индексы платы граждан.
«В условиях ограничения размера платы граждан, дополнительная сумма выпадающих доходов от установления льготных тарифов в сфере теплоснабжения
в отношении ООО “БЭК”, подлежащих компенсации за счёт средств бюджета Иркутской области, только в 2025 году составит 978,5 млн рублей, в том числе в отношении ЕТО ООО “БЭК” на территории города Братска — 168,3 млн рублей», — говорится в тексте иска.
Там же указывается, что служба по тарифам рассчитала, что «инвестиционная программа данной компании может быть согласована при условии принятия министерством управленческого решения о финансировании за счет средств бюджета Иркутской области расходов, связанных с обязательствами ООО “БЭК по реализации мероприятий в части объемов потребления населением”.
Также в суде был представлен анализ инвестиционной программы БЭК в Братске за 2021 — 2023 годы, который показал, что широкий перечень мероприятий, в том числе техническому перевооружению перенесены на более поздние периоды. Среди них: по тепловым сетям (например, техническое перевооружение магистральных сетей от электрокотельных «Гидростроитель» и «Энергетик», переносы на 2024−2029 годы), по котлам и оборудованию (замены экранов, транспортерных лент, модернизация СКУ ТП на паровых котлах, переносы на 2025−2031 годы), по экологическим и энергоэффективным проектам (замены ЦБУ и электрофильтров на котлоагрегатах, переносы на 2025−2030 годы). Всего 19 пунктов не исполнены в срок или перенесены.
Поэтому решением Арбитражного суда Иркутской области от 15 августа 2025 года в удовлетворении заявленных компанией БЭК требований отказано. Не согласившись с указанным решением, БЭК обжаловал его в апелляционном порядке.
Министерство, Служба по тарифам Иркутской области и прокуратура Иркутской области представили отзывы на апелляционную жалобу, в которых выразили согласие с решением суда первой инстанции.
Апелляционный суд (Четвертый ААС) 19 ноября 2025 года оставил решение без изменения, подтвердив законность отказа из-за несоблюдения сроков и баланса интересов потребителей.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в
кассационном порядке в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа.