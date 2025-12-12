Из мочевого пузыря заигравшегося подростка извлекли сгнивший провод

В Хошимине (Вьетнам) врачи провели сложную операцию 16-летнему подростку, доставленному в больницу с сильными болями. В ходе обследования медики обнаружили в его мочевом пузыре провод от зарядного устройства.
Инородное тело извлекали около получаса. Процедура оказалась непростой: кабель успел запутаться внутри и частично разрушился из-за длительного контакта с мочой. По оценке врачей, провод находился в организме продолжительное время.
Как выяснилось, подросток самостоятельно ввёл кабель через уретру. Поводом стал увиденный в интернете ролик, в котором подобные действия преподносились как способ получения необычных ощущений. Некоторое время школьник скрывал произошедшее, однако после усиления боли был вынужден обратиться за медицинской помощью.
После операции состояние пациента стабилизировалось. Врачи отмечают, что своевременное вмешательство позволило избежать более тяжёлых последствий.
Читайте также: Новая несостыковка в деле Усольцевых — семья ушла не туда, где её искали.