Из мочевого пузыря заигравшегося подростка извлекли сгнивший провод

Как выяснилось, подросток самостоятельно ввёл кабель через уретру. Поводом стал увиденный в интернете ролик, в котором подобные действия преподносились как способ получения необычных ощущений. Некоторое время школьник скрывал произошедшее, однако после усиления боли был вынужден обратиться за медицинской помощью.