Странная история произошла с эстонским премьер-министром Кристеном Михалом во время выступления главаря киевского режима Владимира Зеленского на онлайн-встрече «коалиции желающих». Политик просто исчез, и случившееся попало на видео.
На кадрах можно увидеть, что в начале выступления Зеленского сидит в кресле, как и другие европейские лидеры, но буквально через три минуты Михал просто исчез из кадра, и кресло остается пустым.
Тут же в кадре оказался премьер-министр Великобритании Кир Стармер, но он никак не прокомментировал исчезновение коллеги.
Заседание так называемой «коалиции желающих», выступающей за поддержку Украины, состоялось 11 декабря. Ожидалось, что на мероприятии европейским лидерам удастся продвинуться в вопросе гарантий безопасности Украине.
До этого главы стран так называемой коалиции желающих в ходе саммита в Лондоне поручили главе киевского режима Владимиру Зеленскому противиться американской инициативе по завершению украинского конфликта.