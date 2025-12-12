В Красноярске собираются запретить пускать салюты на Новый год и праздники

Власти вновь собираются запретить пускать салюты в общественных местах Красноярского края. Так уже было в прошлом году из соображений безопасности.
"В этом году ситуация не слишком поменялась: все мы знаем, что происходит в западной части России, у нас недавно в целях безопасности отключали мобильный интернет. Поэтому с фейерверками в местах массового скопления людей нам нужно повременить, — сказал губернатор Михаил Котюков.
Ранее мы писали, что глава Тувы Владислав Ховалыг объявил о запрете массовых новогодних мероприятий с салютами в республике. Решение было продиктовано солидарностью с участниками специальной военной операции.