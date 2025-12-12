В Омской области тарифы на электроэнергию повысят с октября 2026 года

Стоимость электроэнергии для жителей Омской области вырастет с 1 октября 2026 года. Соответствующие предельные тарифы установила Федеральная антимонопольная служба, опубликовав документы на своем официальном портале.
В настоящее время, в декабре 2025 года, цена на электричество в регионе сохраняется на уровне летних значений — 6,27−6,28 рубля за киловатт-час. Эти тарифы будут действовать до осени 2026-го. С октября будущего года минимальная стоимость составит 6,98 рубля, а максимальная — 6,99 рубля за кВт/ч. Для сравнения, в начале 2024 года тариф был на уровне 5,57−5,58 рубля.
Средний рост цен на электроэнергию по России составит 11,3%. Несмотря на предстоящее повышение, в Омской области тарифы останутся одними из самых низких в стране. Например, на Чукотке стоимость киловатт-часа достигнет 12,6 рубля, а в Якутии — 10,7 рубля.
В 2026 году также проведут двукратную индексацию платежей за жилищно-коммунальные услуги. Повышения произведут с 1 января и с 1 октября.
Ранее «КП Омск» рассказала о планах работы над проектами метротролла и метротрама.