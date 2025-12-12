Победитель «Евровидения-2024» Nemo вернул трофей из-за допуска Израиля к конкурсу

Лауреат «Евровидения» прошлого года, швейцарский певец Nemo отказался от своей награды в знак протеста против допуска к участию в конкурсе в 2026 году Израиля. Соответствующее сообщение артист опубликовал на своей странице в социальных сетях.
— Хотя я безмерно благодарен сообществу, связанному с этим конкурсом (…) сегодня я больше не считаю, что этот трофей должен стоять на моей полке, — написал Nemo.
Также стало известно, что Исландия не отправит своего представителя на конкурс Евровидение-2026 из-за участия Израиля в мероприятии. Государство стало уже пятым участником Европейского вещательного союза, отказавшейся от участия по этой причине. С таким же заявлением уже выступили Нидерланды, Испания, Словения и Ирландия. Эти государства выступали против участия Израиля в Евровидении из-за боевых действий в секторе Газа.
18 мая на Евровидении в швейцарском Базеле победу одержал представитель Австрии, певец Йоханнес Пич, известный как JJ. Он исполнил песню «Wasted Love», представляющую собой смесь поп-музыки, оперы и электроники.