Победитель «Евровидения-2024» Nemo вернул трофей из-за допуска Израиля к конкурсу

Также стало известно, что Исландия не отправит своего представителя на конкурс Евровидение-2026 из-за участия Израиля в мероприятии. Государство стало уже пятым участником Европейского вещательного союза, отказавшейся от участия по этой причине. С таким же заявлением уже выступили Нидерланды, Испания, Словения и Ирландия. Эти государства выступали против участия Израиля в Евровидении из-за боевых действий в секторе Газа.