Зимний спорт без барьеров стартует в Хабаровске

Так, в эту субботу, 13 декабря, всех приглашают на пробежку длиной 5 км. Старт состоится в 09:00 на набережной стадиона им. Ленина (от сцены у речного вокзала). В этот же день откроется «Народный каток», который будет работать также 14 декабря. Посетителей ждут концерт с участием ведущих вокальных и танцевальных коллективов Хабаровска, спортивные локации и конкурсы с призами.