Зимний спорт без барьеров стартует в Хабаровске

В рамках проекта «Доступный спорт» пройдут спортивные мероприятия, мастер-классы и фестивали, доступные всем желающим, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект «Доступный спорт» по госпрограмме «Спорт России», инициированной Президентом Владимиром Путиным, продолжает работать в крае. Он помогает достигать национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся спортом, должна вырасти до 70% — такую задачу поставил Президент России Владимир Путин. Губернатор Дмитрий Демешин поручил создавать условия для активного досуга жителей в каждом дворе Хабаровского края.
Так, в эту субботу, 13 декабря, всех приглашают на пробежку длиной 5 км. Старт состоится в 09:00 на набережной стадиона им. Ленина (от сцены у речного вокзала). В этот же день откроется «Народный каток», который будет работать также 14 декабря. Посетителей ждут концерт с участием ведущих вокальных и танцевальных коллективов Хабаровска, спортивные локации и конкурсы с призами.
Любителей бега приглашают на бесплатную тренировку 17 декабря в 19:30 на беговых дорожках спортивного комплекса «Ерофей». Для участия важно следить за погодой и уточнять актуальную информацию по телефону 89143167656.
Проект включает и инклюзивные занятия: группа плавания для детей от 8 лет с разными возможностями здоровья занимается в Центре детского плавания «Виктория» по понедельникам и средам с 13:00 до 14:00 (запись по телефону 89142154340). Также работают секции настольного тенниса для новичков с ПОДА и нарушением зрения. Телефон для записи 89145431130.