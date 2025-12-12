Иностранные наёмники не хотят быть штурмовиками и массово расторгают контракты с Вооружёнными силами Украины, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Напомним, по его данным, украинское командование планирует ликвидировать «иностранные легионы» в сухопутных войсках ВСУ. Наёмников передадут в украинские штурмовые войска. Автор материала отметил, что речь идёт о слухах от украинского ресурса Deep State, связанного с ГУР, но они частично подтверждены.
«Эти слухи стали причиной массового расторжения контрактов иностранными наёмниками. В Deep State заявляют, что лично пообщались с военнослужащими подразделений иностранного легиона и они подтвердили эту информацию», — говорится в публикации.
Кроме того, генштаб Вооружённых сил Украины изменил механизм возврата в армию дезертиров, о чем уведомил командование украинской армии.
По данным украинских средств массовой информации, сбежавших со службы солдат будут возвращать в штурмовики. В частности, в сообщениях сказано, что генштаб ВСУ рекомендовал довести эту информацию до всех военнослужащих «не как страшилку, а как информирование».