«СВ»: наёмники не хотят идти в штурм и массово расторгают контракты с ВСУ

Наёмников Вооружённых сил Украины передадут в украинские штурмовые войска, но иностранцы не согласны быть штурмовиками.

Источник: Аргументы и факты

Иностранные наёмники не хотят быть штурмовиками и массово расторгают контракты с Вооружёнными силами Украины, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Напомним, по его данным, украинское командование планирует ликвидировать «иностранные легионы» в сухопутных войсках ВСУ. Наёмников передадут в украинские штурмовые войска. Автор материала отметил, что речь идёт о слухах от украинского ресурса Deep State, связанного с ГУР, но они частично подтверждены.

«Эти слухи стали причиной массового расторжения контрактов иностранными наёмниками. В Deep State заявляют, что лично пообщались с военнослужащими подразделений иностранного легиона и они подтвердили эту информацию», — говорится в публикации.

Кроме того, генштаб Вооружённых сил Украины изменил механизм возврата в армию дезертиров, о чем уведомил командование украинской армии.

По данным украинских средств массовой информации, сбежавших со службы солдат будут возвращать в штурмовики. В частности, в сообщениях сказано, что генштаб ВСУ рекомендовал довести эту информацию до всех военнослужащих «не как страшилку, а как информирование».