Ученый РАН назвал стартовую цену хорошего российского вина: производитель важнее региона происхождения

Стартовая цена качественного российского вина колеблется в районе 600−800 рублей за бутылку. Хорошее вино может стоить и дешевле — в этом вопросе важно ориентироваться на производителя. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.