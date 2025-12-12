Ученый РАН назвал стартовую цену хорошего российского вина: производитель важнее региона происхождения

Стартовая цена качественного российского вина колеблется в районе 600−800 рублей за бутылку. Хорошее вино может стоить и дешевле — в этом вопросе важно ориентироваться на производителя. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
«Стоимость хорошего российского вина в магазине при нынешних ценах начинается от 600−800 рублей. Это, правда, не значит, что вино дешевле 600 рублей плохое. Надо обращать внимание на производителя», — сообщил он.
Ученый добавил, что на нынешнем этапе развития отечественного виноделия производитель напитка даже важнее, чем регион происхождения.
Ранее сайт KP.RU рассказал, что на самом деле думают сомелье об отечественном алкоголе.
Также сообщалось, что российское виноделие выходит на рекордный уровень качества. В рамках прошлогоднего Международного форума «Всемирный день качества», проходившего в Москве на этой неделе, были представлены ТОП-10 красных и ТОП-10 белых вин.