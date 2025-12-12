ВС РФ уничтожили четыре штурмовые группы ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили в районе населенного пункта Алексеевка Сумской области четыре штурмовые группы 158-й бригады ВСУ. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
Уточняется, что штурмовые группы противника были уничтожены при попытке контратаковать.
«Противник попытался завести четыре штурмовые группы 158-й отдельной механизированной бригады в направлении Алексеевки. В результате комплексного огневого поражения все вражеские боевые группы были уничтожены», — сообщают авторы Telegram-канала.
Бойцы «Севера» серьезно продвинулись на нескольких участках в направлении Андреевка — Алексеевка. ВСУ, используя погодные условия, пытаются любой ценой удержать занимаемые позиции.
Общее продвижение штурмовых подразделений ВС РФ на семи участках вглубь Сумской области превысило 900 метров.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили скопление боевиков ВСУ на краснолиманском участке.