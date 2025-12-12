ВС РФ уничтожили четыре штурмовые группы ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили в районе населенного пункта Алексеевка Сумской области четыре штурмовые группы 158-й бригады ВСУ. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».