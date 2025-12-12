Вдова бойца СВО заявила, что тело её мужа захоронили не полностью

Жительница Арамиля спустя четыре месяца после похорон супруга, погибшего в зоне спецоперации, заявила о серьёзных несостыковках при передаче тела. По её словам, в могиле находятся не все останки военнослужащего.
Речь идёт о контрактнике Иване, который ушёл на СВО весной 2024 года. До этого он семь лет жил с супругой, воспитывал её ребёнка как родного и занимался ремонтом техники, открыв собственное дело. Решение отправиться на фронт он принял самостоятельно, несмотря на возражения семьи. В зоне боевых действий у него уже находились знакомые и брат, передает «Е1.РУ».
Летом Иван попал в телевизионный репортаж федерального канала — тогда он проходил переподготовку на полигоне в Нижегородской области. По контракту служба должна была завершиться 29 октября 2024 года. В этот день он ушёл на боевое задание и перестал выходить на связь. Родным сообщили, что он числится пропавшим без вести.
Жена начала самостоятельные поиски, направляя запросы в воинскую часть, военкоматы и госпитали. Официальных разъяснений не поступало. Позже в части ей выдали справку о смерти без пояснений обстоятельств. О том, что тело опознано и отправлено на родину в цинковом гробу, женщина узнала не от военных, а от волонтёра.
При передаче гроба семье отдали военный билет и жетон, а также предметы, которые, по словам вдовы, супругу не принадлежали. Из-за накопившихся вопросов она настояла на вскрытии цинкового гроба и проведении ДНК-экспертизы. Исследование оплачивалось за личный счёт и обошлось более чем в 100 тысяч рублей.
Визуально опознать тело оказалось невозможно: останки находились в тяжёлом состоянии. Первоначальная генетическая экспертиза, проведённая по линии отца погибшего, дала отрицательный результат. Повторный анализ с участием матери показал совпадение. После этого выяснилось, что в ростовском морге находились две части тела, принадлежащие одному человеку, однако в регион для захоронения была передана только одна.
По утверждению вдовы, недостающая часть останков до сих пор не передана семье, и её местонахождение неизвестно. Женщина добивается возвращения всех фрагментов тела, чтобы перезахоронить супруга полностью.
Исковое заявление подано в суд. Ответчиками указаны Главный государственный центр судебно-медицинской экспертизы и другие структуры. Также заявлены требования о компенсации расходов на погребение, которые, по словам истца, до сих пор не возмещены, возмещении затрат на экспертизы и поездки, а также компенсации морального вреда.
Юристы указывают, что процедура опознания в данном случае могла быть нарушена, что и привело к дополнительным экспертизам и судебному разбирательству. Первое заседание назначено на 22 декабря.
