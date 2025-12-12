Вдова бойца СВО заявила, что тело её мужа захоронили не полностью

Речь идёт о контрактнике Иване, который ушёл на СВО весной 2024 года. До этого он семь лет жил с супругой, воспитывал её ребёнка как родного и занимался ремонтом техники, открыв собственное дело. Решение отправиться на фронт он принял самостоятельно, несмотря на возражения семьи. В зоне боевых действий у него уже находились знакомые и брат, передает «Е1.РУ».