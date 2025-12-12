Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская телебашня засияет праздничной подсветкой ко Дню Конституции

Световое шоу с флагом, гербом и иной праздничной символикой продлится с 18:00 до 01:00.

Источник: Комсомольская правда

В честь Дня Конституции РФ на Омской телебашне пройдет световое шоу. Праздничное оформление появится на сооружении уже сегодня, 12 декабря, и будет радовать жителей города с 18:00 до 01:00.

На фасадах башни поочередно появятся изображения Государственного флага и герба России, а также надпись: «12 декабря — День Конституции». Дополнят праздничную композицию иллюминация в виде воздушных шаров в бело-сине-красных цветах и яркий салют на фоне голубого неба.

Ранее мы писали, что омичам рассказали, как их будут обманывать мошенники в канун новогодних праздников.