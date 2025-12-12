Омская телебашня засияет праздничной подсветкой ко Дню Конституции

В честь Дня Конституции РФ на Омской телебашне пройдет световое шоу. Праздничное оформление появится на сооружении уже сегодня, 12 декабря, и будет радовать жителей города с 18:00 до 01:00.
На фасадах башни поочередно появятся изображения Государственного флага и герба России, а также надпись: «12 декабря — День Конституции». Дополнят праздничную композицию иллюминация в виде воздушных шаров в бело-сине-красных цветах и яркий салют на фоне голубого неба.
