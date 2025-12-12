Ричмонд
В Красноярске ищут актеров массовки для съемок полнометражного фильма

Картина получила поддержку Министерства культуры РФ и Фонда кино.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске ищут актеров массовки для съемок полнометражного художественного фильма «Масленица». Как пишет «Енисей-кино», картина получила поддержку Министерства культуры РФ и Фонда кино.

На площадке нужны мужчины и женщины. Даты съемок: с 12 по 20 декабря (кроме 18 числа). Участвовать можно в одной или нескольких датах — как удобно. Комедию снимет московская кинокомпания Legio Felix. Проект полностью снимут в краевом центре. В нем примут участие актеры Елена Валюшкина, Валентина Ляпина, Диана Милютина и другие.

Подробности можно узнать в социальных сетях проекта.

В сюжете фильма — история двух подруг Полины и Оли. Полина мечтает поехать учиться в Китай, но проваливает отбор на программу по обмену. Однако появляется шанс провести масленичную неделю со студентом из Китая и все исправить. Казалось, ничто не может помешать девушке, но она ломает ногу. Оля решается помочь подруге и подменить ее.

На большие экраны картина выйдет 8 марта 2027 года.