В Красноярске ищут актеров массовки для съемок полнометражного фильма

В сюжете фильма — история двух подруг Полины и Оли. Полина мечтает поехать учиться в Китай, но проваливает отбор на программу по обмену. Однако появляется шанс провести масленичную неделю со студентом из Китая и все исправить. Казалось, ничто не может помешать девушке, но она ломает ногу. Оля решается помочь подруге и подменить ее.