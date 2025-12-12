Игорь Кобзев встретился с жильцами дома в Ангарске после взрыва газа

Губернатор Иркутской области встретился с жителями дома в Ангарске, где взорвался газ. 15 сентября 2025 года из-за хлопка газовоздушной смеси в квартире на втором этаже погиб один человек, пострадали еще трое. После взрыва пострадали 10 квартир, однако здание не признали аварийным. Местные власти решили, что в мае 2026 года начнут ремонт дома, который продлится до августа.