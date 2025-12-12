Трамп заявил, что Россия заинтересована в денуклеаризации

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Москвой и Пекином вопросы денуклеаризации. По словам американского лидера, все три государства заинтересованы в этом.
— Одна из вещей, о которых я говорил с Китаем, — это денуклеаризация вооружений (…) Я говорю о ядерном оружии. Мы обсуждали это с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего хотели бы мы, чего хотели бы они, и, я думаю, чего хотела бы Россия, — передает слова Трампа ТАСС.
Ранее Дональд Трамп заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин — умные и сильные люди, с которыми лучше не играть. Он также подчеркнул, что Россия располагает большими запасами ядерного оружия.
14 ноября президент Соединенных Штатов рассказал, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с представителями РФ и КНР для обсуждения сокращения ядерных арсеналов. Однако Дональд Трамп тогда сказал о проведении Штатами ядерных испытаний.
1 августа министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США Марко Рубио выразили желание достигнуть полной денуклеаризации Северной Кореи.