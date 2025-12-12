Минобороны показало кадры сдачи в плен боевиков ВСУ в Димитрове

Министерство обороны России распространило видеозапись, на которой запечатлена сдача в плен боевиков ВСУ в городе Димитров в Донецкой народной республике.
На опубликованных материалах видно, что оставившие оружие украинские военные поднимают руки и выходят навстречу военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко группировки войск «Центр», после чего сдаются в плен.
В четверг, 11 декабря, Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО, в ходе которого получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС России.
Кроме того, в ходе совещания начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту о том, что выполнение задач по освобождению Донбасса и Новороссии осуществляется в соответствии с планом.
Кроме того, по словам начальника Генштаба, штурмовые подразделения Центральной группировки войск установили контроль над всей южной частью Димитрова, при этом боевые действия продолжаются в центральных районах, а также на севере и северо-востоке города.