Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для муниципальных нужд: уфимские власти изымут и снесут два жилых дома

В Уфе изымут и снесут два жилых здания.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе принято решение о расселении жителей двух многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Как следует из документов, размещенных на сайте городской администрации, муниципалитет изымает земельные участки под домами по улице Сельской Богородской, 19 и по улице Петрозаводской, 10а в Калининском районе.

Процедура инициирована в связи с необходимостью освобождения территории для муниципальных нужд после сноса ветхого жилья. Собственники помещений в этих домах, а также наниматели, являются землепользователями изымаемых участков.

Муниципальному бюджетному учреждению «Служба расселения» Уфы поручено обеспечить всех граждан, проживающих в указанных домах, другим благоустроенным жильем по договорам социального найма.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.