Объяснено, как в РФ будут пересчитывать кадастровую стоимость задним числом

Ключевое изменение касается последствий исправления ошибок. Если корректировка приводит к снижению кадастровой стоимости, она будет считаться верной с даты внесения ошибочной записи. Это открывает возможность перерасчёта налогов за прошлые периоды. Если же стоимость после исправления выросла, новая цифра будет применяться только на будущее — со дня внесения изменений в ЕГРН.