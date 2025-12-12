Объяснено, как в РФ будут пересчитывать кадастровую стоимость задним числом

В России готовятся изменить правила применения кадастровой стоимости недвижимости после исправления ошибок в ЕГРН. Если стоимость снизилась из-за технической или реестровой ошибки, её будут применять ретроспективно — с момента, когда ошибка была допущена.
Соответствующие поправки в закон о государственной кадастровой оценке поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Речь идёт о доработке законопроекта, который передаёт полномочия по ведению фонда данных ГКО публично-правовой компании «Роскадастр». Сейчас этими данными занимается Росреестр, а оценку проводят региональные бюджетные учреждения, пишут Ведомости.
Ключевое изменение касается последствий исправления ошибок. Если корректировка приводит к снижению кадастровой стоимости, она будет считаться верной с даты внесения ошибочной записи. Это открывает возможность перерасчёта налогов за прошлые периоды. Если же стоимость после исправления выросла, новая цифра будет применяться только на будущее — со дня внесения изменений в ЕГРН.
Поправки также устанавливают предельный срок официального опубликования результатов кадастровой оценки — не позднее 30 ноября года её проведения. Это позволит использовать обновлённые данные уже с 1 января следующего года.
Отдельно уточняется порядок подачи заявлений о пересмотре стоимости. Если обращение подаёт не собственник, потребуется согласие владельца объекта. Исключение сделано для государственной и муниципальной недвижимости.
Юристы отмечают: ранее практика применения исправленной кадастровой стоимости была неустойчивой. Собственникам нередко приходилось через суд добиваться перерасчёта налогов за прошлые годы. Новые правила должны устранить эту неопределённость.
При этом возврат излишне уплаченных налогов возможен не во всех случаях автоматически. В административном порядке перерасчёт ограничен трёхлетним сроком. Суммы, уплаченные ранее, могут быть возвращены только по решению суда — если налогоплательщик докажет, что узнал об ошибке позже.
Эксперты подчёркивают: симметричный подход — снижение задним числом и рост только «вперёд» — защищает собственников и инвесторов от внезапных доначислений, пеней и недоимок, возникших без их вины. В правительстве РФ считают, что изменения носят технический характер, но на практике должны сделать систему кадастровой оценки более прозрачной и справедливой.
