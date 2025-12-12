Ричмонд
Мадуро раскрыл содержание телефонного разговора со «старшим братом» Путиным

VT: Мадуро назвал Путина братом и заявил о его поддержке Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Телефонный разговор президента Венесуэлы Николаса Мадуро и президента России Владимира Путина был продолжительным и прошел в теплой атмосфере. Об этом венесуэльский лидер сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По словам Мадуро, российский президент восхитился стойкостью жителей страны и «решительно поддержал усилия Венесуэлы в защите суверенитета и мира в регионе».

Также президент Венесуэлы признался, что считает Владимира Путина «старшим братом». А отношения между двумя странами стратегически важными.

Накануне в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Мадуро. Лидеры России и Венесуэлы обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в рамках договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который вступил в силу в ноябре 2025 года.

