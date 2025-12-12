ГИБДД Братска усиливает проверки водителей: двое суток массовых рейдов против пьяных за рулём.

Двухдневная волна массовых проверок начинается на дорогах Братска и района. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде и напоминают о суровых последствиях — от крупных штрафов и лишения прав до реального уголовного срока.
Братская Госавтоинспекция объявляет о проведении оперативно-профилактического мероприятия. В течение ближайших двух дней инспекторы ДПС будут массово проверять водителей на состояние опьянения. Причина — особая социальная опасность и тяжёлые последствия аварий по вине нетрезвых участников движения.
В ведомстве напоминают о серьёзной административной ответственности. Если у водителя обнаружат признаки опьянения или он откажется от медицинского освидетельствования, это грозит по статье 12.8 КоАП РФ лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафом в 45 тысяч рублей.
Если же нарушение будет совершено повторно, водителю грозит уже уголовная статья 264.1 УК РФ. Наказание может быть крайне суровым: штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
Госавтоинспекция призывает братчан сообщать о нетрезвых водителях по телефону 102 (с мобильного), в дежурную часть ГИБДД по номеру