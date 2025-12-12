Ричмонд
Ремонт теплоснабжения проведен в двух школах Приангарья после вмешательства прокуратуры

Некачественная подготовка к отопительному сезону создала риск аварийной ситуации.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 12 декабря. Ремонт теплоснабжения проведен в двух школах Балаганского района после вмешательства прокуратуры. Ведомством установлено, что некачественная подготовка к отопительному сезону создала риск аварийной ситуации в учреждениях.

Пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщает, что по требованию ведомства суд обязал устранить все обнаруженные нарушения.

Напомним, после вмешательства прокуратуры отремонтированы теплосети в Заларинском районе. В нарушение правил эксплуатации на трубопроводах частично отсутствовала теплоизоляция.