Выкроили и сшили мышцы живота: хирурги устранили гигантскую грыжу у жителя Находки

«Ситуацию осложняло и то, что ранее пациента уже оперировали по этому поводу, наши коллеги на тот момент сделали все необходимое, но, к сожалению, не достигли нужного результата. Поэтому мы избрали другой — более сложный вид операции с реконструктивной пластикой передней брюшной стенки и с восстановлением белой линии живота», — приводит пресс-служба слова заведующего отделением хирургии Владимира Сапожникова.