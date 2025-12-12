Выкроили и сшили мышцы живота: хирурги устранили гигантскую грыжу у жителя Находки

Врачи Находкинской городской больницы провели реконструктивную операцию пациенту с огромной послеоперационной грыжей. Хирургическое вмешательство, длившееся несколько часов, позволило не только удалить дефект размером с крупную мужскую ладонь, но и полностью восстановить анатомию передней брюшной стенки, сообщила пресс-служба медучреждения.
«Ситуацию осложняло и то, что ранее пациента уже оперировали по этому поводу, наши коллеги на тот момент сделали все необходимое, но, к сожалению, не достигли нужного результата. Поэтому мы избрали другой — более сложный вид операции с реконструктивной пластикой передней брюшной стенки и с восстановлением белой линии живота», — приводит пресс-служба слова заведующего отделением хирургии Владимира Сапожникова.
Образование было рецидивным и достигало в длину 25 см. В такой «мешок» могло помещаться около 20% органов брюшной полости, что представляло прямую угрозу для жизни. Мужчина также испытывал сильную боль.
Хирурги провели вмешательство высокой категории сложности. Им пришлось иссечь старый рубец, удалить установленную ранее и не прижившуюся сетку-имплант, а затем сшить собственные мышцы живота пациента. Для надежной фиксации подготовленные ткани укрепили новым, индивидуально смоделированным эндопротезом.
Операция заняла 3,5 часа. Состояние пациента стабилизировалось, и вскоре его выписали домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения и восстановления.
Напомним, что недавно врачи гинекологического отделения Владивостокской клинической больницы № 1 провели органосохраняющую операцию. Пациентке удалили миому размером с 12-недельную беременность, сохранив возможность иметь детей.