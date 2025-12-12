Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 12 декабря 2025:
1. Речан сказал — Речан не сделал: Бывший премьер обещал вернуться в бизнес, а стал эмиссаром президента Молдовы — как дал слово, так и взял.
2. Так мы скоро и до «языковых патрулей» допрыгаемся: Чем хуже дела в Молдове, тем сподручнее властям все списать на внешнего врага — русский язык и лично Путин во всем виноваты.
3. Такой аномальной погоды в Молдове никто не ожидал: Почти в середине декабря — плюс 11 градусов, без сильного ветра и катаклизмов.
4. Не ожидали, а пора уже привыкнуть: Центр Кишинева вновь перекроют в выходные.
5. В Молдове из магазинов отзывают детские смеси: В них обнаружены бактерии.
