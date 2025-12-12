Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 12 декабря 2025: Как экс-премьер Молдовы Речан обещал уйти из политики, но всех обманул; дойдет ли в Молдове до «языковых патрулей»; аномально теплая «зимняя» пого

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 12 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 12 декабря 2025:

1. Речан сказал — Речан не сделал: Бывший премьер обещал вернуться в бизнес, а стал эмиссаром президента Молдовы — как дал слово, так и взял.

2. Так мы скоро и до «языковых патрулей» допрыгаемся: Чем хуже дела в Молдове, тем сподручнее властям все списать на внешнего врага — русский язык и лично Путин во всем виноваты.

3. Такой аномальной погоды в Молдове никто не ожидал: Почти в середине декабря — плюс 11 градусов, без сильного ветра и катаклизмов.

4. Не ожидали, а пора уже привыкнуть: Центр Кишинева вновь перекроют в выходные.

5. В Молдове из магазинов отзывают детские смеси: В них обнаружены бактерии.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

ПАС рьяно защищает банки, которые получают сверхприбыли: И при этом правящая партия намерена ввести налоги на посылки с Temu в Молдове, чтобы в очередной раз обобрать народ еще на миллиард леев.

Предложение о повышении налогов на сверхприбыли банков у ПАС не прошла — ожидаемо (далее…).

Откуда у хлопца русская грусть: Премьер Молдовы ответил на вопрос о своем нездешнем акценте — когда в стране швах, власти тут же щелкают включателем русофобии.

Оказывается, глава кабмина Александр Мунтяну стыдится своего русского акцента (далее…).

На Украине пугают тем, что в Приднестровье идёт мобилизация и подготовка к войне с соседями: «Поражает примитивность вранья тех, кому не нравится, что Тирасполь стоит на пути румынской экспансии» — мнение.

Фейковые новости одновременно распространили украинские тг-каналы (далее…).

