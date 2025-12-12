Иркутский космонавт Микаев с МКС поздравил россиян с Днём Конституции

Иркутский космонавт Сергей Микаев, находясь на борту Международной космической станции, вместе со своими коллегами Сергеем Кудь-Сверчковым и Олегом Платоновым поздравил жителей России с Днём Конституции. Видео опубликовано в официальном Телеграм-канале Роскосмоса.
«В основе этого документа наши культурные, исторические и правовые традиции. Конституция объединяет многочисленные народы России, помогает сплотиться, вместе жить и работать на благо нашей великой страны, в единстве силы нашей Родины. И это подтверждает многовековая история российского государства», — сказал Сергей Микаев, обращаясь к жителям России.
Напомним, Сергей Микаев родился в Иркутске 5 августа 1986 года. Вскоре семья переехала в посёлок Мама на севере региона, куда после окончания вуза поехал работать его отец, геолог по образованию. По возвращении в областной центр Сергей учился в школе номер 4 в микрорайоне Юбилейный. Впоследствии Микаевы переехали в Краснодар, где будущий космонавт окончил школу. Ранее сообщалось, что Государственный архив Иркутской области подготовит к 65-летию со дня первого полёта человека в космос выставку, посвящённую космонавтам Приангарья.