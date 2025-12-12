Иркутский космонавт Микаев с МКС поздравил россиян с Днём Конституции

Напомним, Сергей Микаев родился в Иркутске 5 августа 1986 года. Вскоре семья переехала в посёлок Мама на севере региона, куда после окончания вуза поехал работать его отец, геолог по образованию. По возвращении в областной центр Сергей учился в школе номер 4 в микрорайоне Юбилейный. Впоследствии Микаевы переехали в Краснодар, где будущий космонавт окончил школу. Ранее сообщалось, что Государственный архив Иркутской области подготовит к 65-летию со дня первого полёта человека в космос выставку, посвящённую космонавтам Приангарья.