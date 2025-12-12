На дороге в Башкирии гаишники остановили двух странных мужчин: оба представляли серьезную опасность

Инцидент произошел вчера вечером на автодороге Магнитогорск — Ира. Инспекторы обратили внимание на два мотоблока, которые двигались по оживленной трассе в темное время суток с выключенными фарами. При проверке у обоих водителей не оказалось водительских удостоверений, также оба шатались, и от них исходил запах алкоголя.