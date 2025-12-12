На дороге в Башкирии гаишники остановили двух странных мужчин: оба представляли серьезную опасность

В Зианчуринском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции пресекли опасное нарушение, остановив двух водителей мотоблоков, управлявших техникой, будучи пьяными. Об этом сообщил глава ГАИ республики Владимир Севастьянов.
Инцидент произошел вчера вечером на автодороге Магнитогорск — Ира. Инспекторы обратили внимание на два мотоблока, которые двигались по оживленной трассе в темное время суток с выключенными фарами. При проверке у обоих водителей не оказалось водительских удостоверений, также оба шатались, и от них исходил запах алкоголя.
У 45-летнего мужчины медосвидетельствование показало результат 1,080 мг/л, на него за это составили административный материал. У второго водителя, 32 лет, алкотестер показал 1,503 мг/л. При проверке выяснилось, что ранее он уже привлекался за пьяную езду, поэтому на него собрали материал для возбуждения уголовного дела.
— Как рассказали сами водители, после совместного распития алкоголя они решили вывезти бытовой мусор и отправились на двух мотоблоках, грубо нарушив ПДД и создав опасную ситуацию на дороге, — поведал Севастьянов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.