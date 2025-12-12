Создана наночастица- «стимулятор» для доставки лекарств в мозг через нос

Специалисты разработали электроактивные наноактуаторы типа «ядро-оболочка». Ядро наночастицы состоит из феррита марганца, оболочка — из сегнетоэлектрического материала первоксита — тонкий слой, который может изменять свои свойства под воздействием электрического поля. Такие наночастицы обладают сильным магнитоэлектрическим откликом, что позволяет «активировать» высокоэффективную и беспроводную электростимуляцию клеток и тканей за счет безопасного для тканей внешнего магнитного поля.