Летчики «Русских Витязей» разбились во Вьетнаме 30 лет назад

В конце ноября 1995 года в Малайзии прошла международная выставка вооружений «Лима-95», частью которой было авиашоу. 2 декабря наступило время лететь домой, и с аэродрома на живописном острове Лангкави выдвинулся целый караван из самолетов: пять истребителей Су-27 и транспортный самолет Ил-76. Последний требовался потому, что на самолетах авиагруппы не было навигационного оборудования и радиосвязи для международных полетов. Поэтому летчики просто следовали за большой машиной, стараясь не терять ее из виду. Лишь в непосредственной близости от полосы летчики покидали строй и заходили на посадку.