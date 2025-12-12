Создана программа для определения границ и классификации болот в реальном времени

«Создание специализированного удобного для пользователя плагина основано на использовании предобученной авторами модели компьютерного зрения YOLO12 и интегрирует передовые методы искусственного интеллекта в повседневный процесс картографирования и мониторинга болотных геосистем. Такой инструмент позволяет исследователям применять сложные нейросетевые алгоритмы непосредственно в своей рабочей среде. Интеграция обеспечивает сквозной аналитический цикл: от импорта сырых спутниковых данных до получения готовых векторных слоев с классифицированными объектами. Это кардинально повышает не только скорость обработки информации по сравнению с ручной дешифровкой, но и обеспечивает высокую воспроизводимость результатов пространственного анализа», — сообщила один из авторов исследования доцент Школы компьютерных наук ТюмГУ Татьяна Чернышева.