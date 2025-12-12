Один БПЛА сбили над Ростовской областью

Всего же за минувшую ночь над страной было уничтожено 90 БПЛА. Из них 63 сбили над Брянской областью, восемь — над Ярославской, четыре- над Московским регионом. По три дрона уничтожили над Смоленской и Тверской областями, а также над акваторией Черного моря. Еще два БПЛА перехватили над Тамбовской и Тульской областями. И один уничтожили над Орловской областью.