Омские педагоги получат инструкции, как останавливать агрессивных школьников

С 19 декабря омские учителя и директора школ получат официальные методические документы, регламентирующие действия при проявлениях агрессии со стороны учащихся. Об этом стало известно после заседания Совета Минпросвещения России под руководством министра Сергея Кравцова, которое прошло накануне.
В ведомстве отметили, что ранее никакого отдельного документа, регламентирующего действия педагога не разрабатывалось. Новые инструкции Минпросвещения РФ призваны не только помочь педагогам вмешаться в конфликт на ранней стадии, но и сформировать в школах устойчивую культуру безопасности и уважения.
Причем, отдельно свою инструкцию получают руководители образовательного учреждения, свою — педагоги. В документах будет зафиксирован четкий алгоритм действий учителя и порядок реагирования на конфликты персонала образовательного учреждения. Задача — остановить агрессию школьников на ранних этапах, а также обезопасить других учеников.
Поводом для ускоренного внедрения новых норм стал в том числе и резонансный случай в поселке Крутая Горка под Омском. Конфликт случился 19 ноября 2025 года. Тогда агрессор избил более слабого сверстника и спустил его с лестничной клетки. Пострадавший мальчик и ранее неоднократно подвергавшийся травле. Проверку по факту избиения школьника уже проводит СУ СК России по Омской области.
Ожидается, что регламентирующие поведение в конфликтных ситуациях документы уже на следующей неделе появятся во всех школах Омска и Омской области.