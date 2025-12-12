Омские педагоги получат инструкции, как останавливать агрессивных школьников

Поводом для ускоренного внедрения новых норм стал в том числе и резонансный случай в поселке Крутая Горка под Омском. Конфликт случился 19 ноября 2025 года. Тогда агрессор избил более слабого сверстника и спустил его с лестничной клетки. Пострадавший мальчик и ранее неоднократно подвергавшийся травле. Проверку по факту избиения школьника уже проводит СУ СК России по Омской области.